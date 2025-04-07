"Роскосмос" сообщил об утверждении экипажей "Союза МС-27"

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Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-27" были утверждены государственной комиссией. Корабль отправится на орбиту с космодрома Байконур 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

В состав основного экипажа включены космонавт "Роскосмоса", специальный корреспондент агентства Алексей Зубрицкий, астронавт Сергей Рыжиков и космонавт NASA Джонни Ким.

Дублирующий экипаж состоит из астронавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, космонавта Кристофера Уильямса.

"Союз МС-27" отправится к МКС в 08:47 по московскому времени с площадки № 31, а спустя девять минут он будет выведен на орбиту. После этого примерно в 12:04 корабль состыкуется с модулем "Рассвет" российского сегмента станции. Возвращение корабля на Землю запланировано на 9 декабря.

В ходе выполнения миссии будет проведено 50 научных исследований, включая два новых. Кроме того, в октябре текущего года Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос.

Между тем российским астрономам впервые удалось сфотографировать кометоподобный хвост Меркурия. Открытие удалось сделать специалистам обсерватории "Вега".

Сложность в фиксировании явления заключается в том, что Меркурий должен обладать максимальной радиальной скоростью относительно Солнца и при этом сохранять значительное угловое удаление от звезды. Также для съемки необходимы подходящие метеоусловия.