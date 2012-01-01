Уникальный орбитальный полет Crew Dragon продлится до пяти дней

1 апреля космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над полюсами Земли. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ТАСС/Jennifer Briggs/ZUMA Press Wire

Времена, когда новость о каждом космическом запуске вызывала ажиотаж, давно прошли. Сегодня человечество отправляет за пределы атмосферы такое количество аппаратов, что уследить за всеми абсолютно невозможно. Сообщение о новом старте для нас приблизительно равноценно погодным новостям – слушаем краем уха и тут же забываем. И тем не менее информация о начале миссии Fram2 корабля Crew Dragon выбивается из этого ряда и вызывает значительный интерес. В чем же дело?

На первый взгляд в этом запуске нет ничего сверхнеобычного. Космический корабль Crew Dragon, разработанный по заказу NASA компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, летает уже довольно давно – аж с 2019 года. Сегодня в парке SpaceX их целых четыре штуки; они предназначены для доставки космонавтов на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.

За 6 лет было совершено целых 17 запусков пилотируемой версии и 11 – грузовой, так что назвать очередной старт экстраординарным событием нельзя. Почти в каждой пилотируемой миссии на борту было по 4 члена экипажа, и в этот раз их ровно столько же. В составе нынешней команды есть космические туристы, но и это, разумеется, тоже не новость: SpaceX – частная компания, которая готова взять на борт любого, кто оплатит полет и пройдет курс подготовки.

Но если разобраться в деталях, можно обнаружить вещи, выходящие за рамки стандартных миссий. Начнем с того, что нынешний полет корабля Crew Dragon оплачен и возглавлен криптовалютным предпринимателем Чуном Ваном. Он родился и вырос в Китае, затем переехал в Южную Корею, а в 2023 году стал гражданином Мальты. Чун – один из первых биткоин-энтузиастов, который начал добывать криптовалюту еще в 2011 году. Впоследствии он стал соучредителем майнинг-пула F2Pool, а также валидатора и стейкинг-сервиса Stakefish. Деньги творят чудеса: Чуна назначили командиром миссии Fram2, хотя он полетел в космос впервые в жизни. Кроме него в экипаж входят Рабеа Патрисия Рогге – инженер-электрик и "арктический робототехник" (что бы это ни значило), австралийский полярный исследователь и врач Эрик Филипс, а также режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.

Как мы видим, среди команды нет ни одного профессионального космонавта, и все они отправились на орбиту впервые. Мало того, никто из четверки не является гражданином США, и это тоже первый случай для SpaceX.



Фото: SpaceX

Однако и это еще не все, что делает поет уникальным. Миссия Fram2 – это первый в истории полет человека над полюсами Земли. Да, как бы это странно ни звучало, люди не летали в космосе ни над Северным, ни над Южным полюсом. Все космические данные, которые мы сегодня имеем из этих регионов, собраны автоматическими аппаратами.

Миссия получила название "Фрам-2" в честь норвежской деревянной парусно-моторной шхуны "Фрам", совершившей три экспедиции на Северный и Южный полюса в период с 1893 по 1912 год и два с половиной раза обошедшей земной шар. Сегодня шхуна экспонируется в специальном музее, который передал космонавтам фрагмент палубы, чтобы те взяли его с собой на орбиту.

Экипаж будет проводить научные эксперименты и уже передал с борта первые фотографии космических регионов планеты с орбиты. Ожидается, что эта миссия продлится от трех до пяти дней и завершится приводнением в Тихом океане.

Мы, конечно, не хотим сказать, что весь полет похож на экстремальную туристическую прогулку, совершенную по воле одного миллиардера, который заплатил кучу денег другому миллиардеру.

Хотя…