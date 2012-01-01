Ученые рассказали, что происходит с человеком после долгого пребывания в космосе

Эксперты утверждают, что американским астронавтам Суните Уильямсу и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни. О том, чем еще опасен космос для человека, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



О том, что человек не может выжить в открытом космосе, знает любой школьник, несмотря на то что ни одного такого случая до сих пор зафиксировано не было. Однако многочисленные кинофильмы создали в нашем воображении ложное представление о подобной смерти.

Как считают ученые NASA, в открытом космосе без скафандра человек не замерзнет, не взорвется и не потеряет сознание мгновенно, кровь его не закипит. Вместо этого через пару минут от погибнет от недостатка кислорода. Сначала со слизистых оболочек организма (язык, глаза, легкие) начнет быстро испаряться вода – буквально вскипать, но без повышения температуры. Затем скажется декомпрессионная болезнь, солнечные ожоги и поражение подкожных тканей – для этого достаточно десяти секунд. После этого человек потеряет сознание из-за нехватки кислорода и жизненные процессы остановятся через 1–2 минуты. Тем не менее, по данным специалистов, 30–60 секунд пребывания в открытом космосе не вызовут необратимых повреждений человеческого организма.

Но что происходит с телом космонавта, когда он месяцами находится под, казалось бы, надежной защитой космической станции? Начнем с того, что никакими усилиями нельзя устранить невесомость – земные инженеры пока не изобрели искусственную гравитацию. Теоретически можно заменить ее инерцией вращения (ее еще называют центробежной силой), но мы до сих пор не умеем строить огромные вращающиеся космические корабли. Космонавты буквально плавают в пространстве тысячами часов, и организму это не нравится. Без силы тяжести позвоночник выпрямляется и удлиняется, а по возвращении на Землю приходит в изначальное положение, но уже сильно ослабленным. Именно по этой причине космическим путешественникам могут грозить боли в спине.

Но это еще не все. Мышцы, сосуды и клапаны тоже перестраиваются на работу без веса, и это приводит к их деградации. И даже многочасовые постоянные занятия на тренажерах не в состоянии полностью нивелировать это воздействие.



Давление воздуха на космической станции ниже, чем на Земле, – так проще его поддерживать. Мало того, оно постоянно меняется по самым разным причинам – выходы в открытый космос, нагрев и охлаждение корпуса, регулировка состава газовой смеси... Все это, разумеется, влияет на состояние и легких, и сосудов, и мозга.

Кожа – такой же орган человеческого тела, как и все остальные, и она тоже реагирует на полеты в космос. Несмотря на все старания медиков, у космонавтов часто обостряются, казалось бы, вылеченные грибковые заболевания, появляются сыпи, зуд, и все это очень сложно лечить на орбите. Мало того, согласно некоторым данным, после полугодового пребывания на орбите кожа становится на 20% тоньше.

Жизнь на станции влияет и на нервную систему человека. Многомесячное нахождение в закрытом пространстве в сотнях километров от Земли, отсутствие гравитации, привычных удобств, нормального суточного ритма – все это не может не сказываться на психике. Например, очень часто возникают проблемы со сном, и даже после возвращения домой многие космонавты принимают сильные снотворные.

Еще один сильнейший фактор воздействия – космическая радиация. На Земле мы защищены от нее атмосферой, но как только корабль выходит за ее пределы, на него обрушивается мощнейший поток заряженных частиц. Корпус корабля, конечно, защищает от них, но радиация все равно проникает внутрь и воздействует на организм на клеточном и даже генном уровне.

Одним словом, космонавтика по-прежнему остается невероятно опасным делом, несмотря на все достижения науки и прогресса. Возможно, когда-нибудь инженеры смогут сделать космические полеты сопоставимыми по уровню комфорта с прогулкой в парке.

Хотя...