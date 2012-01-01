Ученые раскрыли возможные последствия падения на Землю астероида 2024 YR4

Согласно новым данным NASA, у астероида, прозванного "убийцей городов", выросли шансы столкнуться с Землей в 2032 году. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Астероид, который может сравнять с землей целый город, имеет 3,1% вероятности столкновения с нашей планетой в 2032 году, согласно данным, опубликованным на этой неделе. Это делает его самым опасным космическим телом, когда-либо зафиксированным человечеством.

Началось все с того, что 27 декабря прошлого года астрономы, работающие на телескопе ATLAS в Чили, обнаружили небольшое небесное тело, удаляющееся от Земли. Последующие наблюдения показали, что астероид 2024 YR4 движется по траектории, которая может привести к столкновению с нашей планетой 22 декабря 2032 года. А может и не привести, разумеется. Даже самая лучшая модель его орбиты, позволяющая делать хоть какие-то прогнозы, имеет погрешность в 100 тысяч километров. Земля имеет диаметр всего 12 тысяч километров, и эта область неопределенности больше всей нашей планеты в несколько раз.

Но с каждым новым наблюдением за 2024 YR4 астрономы немного лучше понимают его орбиту, поэтому вероятность столкновения постоянно меняется. Мы сможем видеть астероид, пока он удаляется от Земли еще пару месяцев, и к тому времени у нас появится более четкое представление о том, где именно он будет в декабре 2032-го.

Мало кто пишет об этом, но в декабре 2028 года опасный гость вернется к нам, чтобы пролететь мимо Земли на расстоянии около восьми миллионов километров. Вот тогда астрономы смогут изучить его как следует и, скорее всего, точно ответить на вопрос: следует ли нам готовиться к столкновению? И если да, то где именно упадет 2024 YR4? Скорее всего, через три года мы будем знать место этого события с точностью до нескольких десятков километров.

Сегодня у нас так мало данных, что мы не знаем толком даже размера этого булыжника, есть только примерные цифры – от 40 до 90 метров в диаметре. Но исходя из этого, все же можно предположить последствия гипотетического падения. Нет, этот астероид не уничтожит жизнь на Земле и даже не приведет к вымиранию отдельных видов – для этого он слишком мал. Диаметр астероида, уничтожившего динозавров 66 миллионов лет назад, был примерно в 100 раз больше. И все же последствия удара могут быть очень серьезными, и степень их зависит от состава небесного тела.



Пока все данные позволяют считать, что 2024 YR4 – самый обычный астероид, представляющий собой довольно рыхлую "гору щебенки". Если это так, то при входе в атмосферу он взорвется с силой примерно в восемь мегатонн в тротиловом эквиваленте – бомба, сброшенная на Хиросиму, была в 500 раз слабее. В этом случае разрушения на поверхности Земли по площади будут примерно соответствовать крупному городу. Но если этот астероид металлический (вероятность этого мала), то атмосфера его не сдержит, и он ударится о поверхность планеты, образовав кратер диаметром в несколько километров.

Потенциальный "коридор воздействия", то есть область вероятного падения, простирается от восточной части Тихого океана до северной части Южной Америки, Атлантического океана, Африки, Аравийского полуострова и Южной Азии. Хотя эксперты подчеркивают, что человечеству еще очень рано задумываться о таких радикальных решениях, как эвакуация. У нас еще много времени и для уточнения траектории, и для принятия решения. Мало того, мы уже знаем, что способны сталкивать астероиды с орбиты, как показал эксперимент с Диморфосом в 2022 году. Так что мы обязательно что-нибудь придумаем.

Хотя...