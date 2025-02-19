Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 выросла до 3,1%

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Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 составляет уже 3,1%, сообщает центр по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), который принадлежит NASA.

Астероид был открыт учеными 27 декабря 2024 года. Его диаметр составляет порядка 70 метров, что примерно в 4 раза больше Челябинского метеорита. NASA позднее отмечало, что диаметр астероида может достигать 90 метров.

Изначально вероятность его столкновения с Землей, которое может произойти 22 декабря 2032 года, оценивалась в 0,5–6%. Верхнее значение стало самым высоким с момента открытия астероида Апофиса в 2004 году.

Небесное тело может упасть в районе Центральной Африки или Атлантического океана, что приведет к локальной катастрофе – большим волнам и даже цунами. Тем не менее более точные данные можно будет узнать лишь на рубеже 2028 и 2029 годов.



В это же время в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сомневаются, что при текущих данных можно точно рассчитать возможность столкновения.

