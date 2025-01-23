Ученый Абунина: москвичи могут снова увидеть полярное сияние весной

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Полярное сияние, возможно, вновь можно будет наблюдать над столичным регионом этой весной, рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Мария Абунина.

Данные многолетних наблюдений говорят о том, что интенсивные магнитные бури, приводящие к полярным сияниям, в первой половине года чаще всего возникают в апреле – мае, уточнила ученый.

При этом она назвала интенсивные возмущения геомагнитного поля обязательным условием для возникновения северного сияния.

"Больших магнитных бурь бывает гораздо меньше, чем, например, малых. В 2024 году всего было 33 бури, а больших магнитных бурь – 11. В 2023 году было 37 бурь, из них всего пять больших", – рассказала Абунина в беседе с Агентством "Москва".

Расчеты показывают, что число бурь в прошлом году увеличилось в два раза, что позволяет предположить аналогичную ситуацию и в начале текущего года, отметила ученый. Однако их интенсивность будет ослабевать к концу года.

В пятницу, 24 января, на Землю обрушится средняя магнитная буря, вызванная ударом облака солнечной плазмы, сопровождавшего вспышку класса М. Исходя из прогноза, возмущения геомагнитного поля ожидаются во второй половине суток по московскому времени.

Ученые ожидают увеличения числа магнитных бурь в 2025 году. Этому поспособствует максимальная активность текущего солнечного цикла, пик которого придется как раз на текущий год.

