Магнитная буря класса G2 обрушится на Землю 24 января

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Средняя магнитная буря, вызванная ударом облака солнечной плазмы, сопровождавшего вспышку класса М, обрушится на Землю в пятницу, 24 января, следует из данных с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Накануне ученные зарегистрировали вспышку М3.3 на Солнце в группе пятен 3967. Кроме того, был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако.

"Скорость облака вышла довольно низкая – что-то около 500 километров в час. <…> Так как скорость низкая, то приход, согласно расчетам, получается довольно поздним", – говорится в сообщении.

Исходя из прогноза, возмущения геомагнитного поля ожидаются во второй половине суток по московскому времени.

В 2025 году число магнитных бурь может увеличиться, так как на текущий год придется пик активности текущего солнечного цикла, который стартовал в 2019 году. На Солнце могут образоваться до 115 пятен.

На этом фоне вырастет и солнечная активность: чаще будут происходить вспышки и корональные выбросы массы, которые и поспособствуют магнитным бурям на Земле. Они могут влиять на электронику, спутники и системы связи.