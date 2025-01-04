На Солнце зафиксировали шесть вспышек классов М и Х

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Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, произошли на Солнце 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

"4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", – говорится в сообщении.

Также специалисты выявили еще пять вспышек класса М – M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

Сегодняшняя вспышка стала второй мощнейшей в январе. Накануне на Солнце выявили вспышку высочайшего класса Х, которая длилась 20 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса Х относятся к сверхмощным. Они способны привести к геомагнитным бурям.

