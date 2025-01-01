01 января, 22:06Наука
Магнитная буря на Земле достигла "очень сильного" уровня мощности
Фото: depositphotos/KrisCole
Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился до "очень сильного", передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Как говорится в сообщении, сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли поднялась до уровня G4 по шкале из пяти показателей. Этот уровень предполагает, что на Земле также могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Ранее сообщалось, что магнитная буря достигла уровня G3. При этом уровне на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах.
Между тем на Солнце 10 декабря произошла сильная вспышка класса М. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.
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