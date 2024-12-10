Ученые зафиксировали сильную вспышку класса М на Солнце

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Сильную вспышку класса М зафиксировали на Солнце ученые 10 декабря, сообщила пресс-служба Гелиогеофизической службы "ИПГ".

Ученые заметили вспышку M6.4 в 09:48 по московскому времени. Ее продолжительность составила 19 минут. Явление сопровождалось нарушением КВ-радиосвязи.

Также две вспышки высшего класса Х и М произошли на Солнце 8 декабря. Вместе с тем, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за выходные, 7 и 8 декабря, на Солнце выявили около 30 вспышек среднего класса.

Немногим ранее на Солнце произошла мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты. Также ученые зарегистрировали в этот день еще две вспышки – М1.1 и М1.8.