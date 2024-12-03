МЧС Якутии: упавший астероид прошел над атмосферой

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В Сети появились кадры падения астероида в Якутии, его полет зафиксировали в Ленске, он длился 5 секунд.

Как сообщают очевидцы, астероид упал в 19:14:53 по московскому времени. Во время полета была заметна вспышка, которая означает процесс развала метеорита.



Видео: телеграм-канал AstroAlert "Наблюдательная астрономия"

Видео: телеграм-канал AstroAlert "Наблюдательная астрономия"

Как передает региональный главк МЧС РФ, астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность.О приближении астероида к Якутии сообщали СМИ. Тогда ожидалось, что он войдет в воздушное пространство Земли 3 декабря в 19 часов 17 минут по московскому времени. Открытие сделали американские ученые из обсерватории Китт-Пик.

До этого зарубежные издания предупредили, что 3 и 4 декабря возле Земли пролетят два опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, чьи размеры сравнимы с 102-этажным небоскребом Эмпайр-стейт-билдингом.