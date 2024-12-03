МЧС Якутии: упавший астероид прошел над атмосферой

03 декабря, 19:38Наука
Как сообщают очевидцы, астероид упал в 19:14:53 по московскому времени. Во время полета была заметна вспышка, которая означает процесс развала метеорита.
сообщали СМИ. Тогда ожидалось, что он войдет в воздушное пространство Земли 3 декабря в 19 часов 17 минут по московскому времени. Открытие сделали американские ученые из обсерватории Китт-Пик.
До этого зарубежные издания предупредили, что 3 и 4 декабря возле Земли пролетят два опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, чьи размеры сравнимы с 102-этажным небоскребом Эмпайр-стейт-билдингом.