Newsweek: около Земли пролетят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг

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Два опасных астероида под названиями 2007 JX2 и 2020 XR пролетят возле Земли 3 и 4 декабря. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Newsweek.

Размер астероидов, по данным издания, аналогичен высоте 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, которая составляет 443,2 метра. Так, размер первого небесного тела 2007 JX2 достигает 402,3 метра, а 2020 XR – 387,7 метра.

По данным СМИ, астероид 2007 JX2 пройдет на расстоянии 5,5 миллиона километров от Земли, а 2020 XR – 2,2 миллиона километров.

Между тем астероид 2024 РТ5, также известный как "вторая Луна", удалится от нашей планеты до 2055 года. По предположению ученых, небесное тело может быть большим куском породы, который мог отколоться от поверхности Луны много лет назад после столкновения с астероидом.

