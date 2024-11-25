The Guardian: "вторая Луна" удалится от Земли до 2025 года

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Астероид 2024 РТ5, названный "второй Луной", удалится от планеты до 2055 года, передает газета The Guardian со ссылкой на слова ученых.

По данным экспертов, ширина небесного тела достигает 10 метров. Сейчас он находится в 3,2 миллиона километров от Земли. К Солнцу астероид начнет приближаться сегодня, 25 ноября, после чего он исчезнет более чем на 30 лет.

Ученые считают, что астероид может представлять собой крупный фрагмент Луны, отколовшийся от нее в прошлом в результате столкновения с другим небесным телом.

В январе астероид приблизится к Земле на расстояние около 1,7 миллиона километров. После этого его притянет гравитация Солнца. Без специальных приборов астероид невозможно увидеть. Его можно обнаружить только с помощью мощного телескопа.

Между тем 25 ноября в 10:42 по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка M9.4 продолжительностью 34 минуты. Также ученые зарегистрировали в этот день еще две вспышки – М1.1 и М1.8.

Кроме того, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказывал, что максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. При этом, по словам ученого, конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.