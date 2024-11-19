Ученый Богачев: 2025-й станет годом максимума солнечной активности

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Максимальная активность Солнца в текущем цикле может выпасть на лето 2025 года. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно.

"Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика", – приводит РИА Новости слова Богачева.

Он объяснил отсутствие точных прогнозов тем, что активные центры на Солнце живут обычно не более 2–4 недель. Так что те группы пятен, которые определят активность 2025 года, еще не родились.

Богачев также отметил, что ученые не ожидают пик солнечной активности заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь исключены.

"В целом мы ожидаем, что войдем в будущий год примерно на текущем уровне, далее с января по март-апрель мы допускаем постепенное усиление активности на 10–20% по отношению к средним уровням 2024 года с выходом на пик в конце весны – начале лета", – сказал ученый, добавив, что пиковые значения вспышек могут быть на уровне X10.

При этом во второй половине лета 2025 года активность может пойти на спад и вернуться к уровням начала – середины 2024 года. Она останется повышенной еще как минимум до 2026 года или до 2028-го, заключил Богачев.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности. Об этом ранее рассказал заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко. По его словам, цикл солнечной активности можно сравнивать с погодой, которая постоянно меняется. Наука объясняет такое состояние звезды динамо-теорией, указал ученый.