Мощная вспышка высшего класса X произошла на Солнце

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Мощная вспышка высшего класса X2.4 произошла на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Пик вспышки был зарегистрирован в 16:40 по московскому времени. При этом событие произошло почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю. Кроме того, астроном добавил, что в ближайшие часы станет ясно, были ли выброшены во время взрыва крупные массы плазмы в сторону Земли или нет.

"Последние двое суток на Солнце наблюдалось постепенное восстановление уровня солнечной активности, произошло несколько крупных вспышек среднего класса, поэтому текущее событие вписывается в общий растущий тренд", – указал Богачев в беседе с РИА Новости.

Он также уточнил, что, скорее всего, в течение недели можно ожидать еще схожих явлений. Так, в ближайшие несколько дней существует риск более крупных вспышек.

Тем временем в четверг, 7 ноября, на Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1. Как ожидают синоптики, возмущения в магнитосфере начнутся 6-го числа после 15:00. К полуночи 7 ноября они усилятся, пик возмущений прогнозируется после 03:00. Магнитная буря утихнет к 18:00.

4 ноября на Солнце были зафиксированы девять мощных вспышек. Первая вспышка М1.5 была зафиксирована около 04:00 по московскому времени. Ее продолжительность составила 10 минут. При этом самая мощная вспышка M5.6 за день произошла в 18:38, она длилась 20 минут. Кроме того, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.