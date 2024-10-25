Астроном Сурдин: пик метеорного потока Леониды над Москвой ожидается с 17 по 18 ноября

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Пик метеорного потока Леониды можно будет наблюдать в небе над Москвой в ночь с воскресенья на понедельник, 17 и 18 ноября, заявил научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

Однако хорошая видимость будет возможна только при наличии в эти даты благоприятной погоды, подчеркнул астроном в беседе с Агентством "Москва". При этом Сурдин назвал предстоящий метеорный поток мощным и ярким, благодаря чему для наблюдения горожанам не понадобится прибегать к использованию спецприспособлений.

Метеорный поток Леониды назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Самый яркий, зафиксированный в истории, поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков.

Ежегодно с 2 октября по 7 ноября москвичи могут наблюдать пик звездопада Ориониды. В этом году он приходился на 21 октября. Тогда метеоры вылетали со скоростью примерно 66 километров в секунду, а в час их фиксировалось около 20.

Сами метеоры достаточно высокой яркости. Большинство из них белые, но иногда попадаются красные, сине-зеленые, желтые или оранжевые. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева порекомендовала горожанам для лучшей видимости выезжать за город.

