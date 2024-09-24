Астрономы обнаружили экзопланету с "асимметричной" атмосферой

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Международная группа ученых при помощи телескопа Джеймса Уэбба открыла новую экзопланету, особенностью которой является асимметричная атмосфера. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

Экзопланета WASP-107b находится в приливном захвате своей звезды. Это означает, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, а другая постоянно находится в тени. Из-за близости к звезде средняя температура на планете составляет 476 градусов Цельсия.

Ведущий автор исследования Мэтью Мерфи отметил, что это первый случай, когда асимметрия экзопланеты была обнаружена из космоса во время ее прохождения мимо звезды.

Благодаря новым технологиям и точности телескопа Джеймса Уэбба ученые смогли разделить сигналы с восточной и западной сторон атмосферы планеты и получить более детальное представление о процессах, происходящих в атмосфере.

Данные наблюдений об атмосфере WASP-107b противоречат результатам компьютерного моделирования, которые предполагали, что у планеты с такими характеристиками не должно быть асимметричной атмосферы. Для того чтобы понять причину этого феномена, команда планирует провести дополнительные наблюдения.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд. Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Это должно приблизить ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.