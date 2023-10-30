Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал очень редкий взрыв в космосе

Фото: ТАСС/ZUMA/NASA/Chris Gunn

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд, сообщает Pravda.Ru.

Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Уточняется, что это приблизит ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.

Предполагается, что в ядрах массивных звезд формируются элементы легче железа. Но создать достаточно плотные и горячие условия для более тяжелых металлов, платины или теллура, у них не получается, считают ученые.

Когда звезда больше не может поддерживать реакцию ядерного синтеза, она коллапсирует под своей же гравитацией и становится нейтронными звездами. Это создает чрезвычайно плотную материю. А столкновение таких звезд и последующий космический взрыв распыляет эту материю, которая богата свободными нейтронами.

Их могут захватить атомы, которые потом распадаются на более тяжелые элементы, включая теллур. При этом выделяется излучение, которое ученые видят как яркий взрыв, известный как килоновая звезда. Ранее убедительных доказательств участия килоновых звезд в производстве тяжелых металлов не было, уточнили ученые.

"Ранее были обнаружены более легкие элементы, такие как стронций и иттрий, <...> содержащие от 85 до 90 протонов и нейтронов. Открытие теллура, который содержит 128 протонов и нейтронов, приближает ученых к нахождению элементов, более близких к самым тяжелым в периодической таблице, таких как уран", – рассказал доцент Центра космического рассвета Института Нильса Бора в Дании Дарач Уотсон.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы до 1 июля 2024 года. Ранее президент отметил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС.

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