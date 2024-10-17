Астроном Рублева: до 20 метеоров в час можно увидеть в пик звездопада Ориониды 21 октября

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Жители столицы могут увидеть пик звездопада Ориониды вечером 21 октября, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, метеорный поток можно наблюдать ежегодно с 2 октября по 7 ноября.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Отдельные частички уже вылетают, но наибольшее их количество будет 21 октября в течение всего дня. Пик активности ожидается примерно в 09:00 по московскому времени.

Вылетать метеоры будут со скоростью примерно 66 километров в секунду, а в целом ожидается до 20-ти в час.

"Большинство из них белые, но иногда попадаются красные, сине-зеленые, желтые, оранжевые. Сами метеоры достаточно высокой яркости", – отметила Рублева.

В этом году условия для наблюдения не совсем благоприятные, предупредила астроном: утром помешает Солнце, а вечером Луна будет засвечивать ту часть неба, откуда вылетают метеоры. Тем не менее попробовать увидеть звездопад все же стоит при условии ясного неба или невысокой облачности.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Лучше делать это за городом, где небо более темное, а смотреть нужно на юго-восток.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года вокруг Земли будет вращаться астероид 2024 PT5. В период с 29 сентября по 25 ноября 2024 года он станет квазиспутником нашей планеты. Однако жители столицы не смогут увидеть небесное тело невооруженным глазом из-за его небольшого диаметра.