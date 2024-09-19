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19 сентября, 15:21

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Астроном Кошман: москвичи смогут увидеть солнечное затмение в 2025 году

Астроном рассказала, когда москвичи смогут увидеть солнечное затмение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение 2 октября 2024 года – понаблюдать за явлением получится только в следующем году, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Специалист отметила, что 2 октября с 18:44 и до 00:46 по московскому времени состоится кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза ожидается в 21:46 мск.

"Во время затмения Луна не полностью закроет солнечный диск, а останется круглое огненное кольцо", – пояснила эксперт.

Однако жители Северного полушария наблюдать это явление не смогут: увидеть его можно только в конкретной точке на юге Чили и в южной Аргентине.

Ближайшее частное солнечное затмение, когда Луна закроет край диска Солнца, можно будет наблюдать на территории Москвы 29 марта 2025 года. Полное затмение – 16 октября 2126 года, а кольцеобразное жители столицы смогут увидеть 13 июля 2075 года.
Людмила Кошман
астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Ранее астролог Татьяна Ермолина предупредила, что в период коридора затмений с 18 сентября по 2 октября повышается риск заболеть, а также существует вероятность стать жертвой обмана или самообмана. Следует внимательно относиться к новым знакомствам, поскольку окружающие могут серьезно подвести.

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Медведева Светлана

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