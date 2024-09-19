Астроном Кошман: москвичи смогут увидеть солнечное затмение в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение 2 октября 2024 года – понаблюдать за явлением получится только в следующем году, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Специалист отметила, что 2 октября с 18:44 и до 00:46 по московскому времени состоится кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза ожидается в 21:46 мск.

"Во время затмения Луна не полностью закроет солнечный диск, а останется круглое огненное кольцо", – пояснила эксперт.

Однако жители Северного полушария наблюдать это явление не смогут: увидеть его можно только в конкретной точке на юге Чили и в южной Аргентине.



Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Ближайшее частное солнечное затмение, когда Луна закроет край диска Солнца, можно будет наблюдать на территории Москвы 29 марта 2025 года. Полное затмение – 16 октября 2126 года, а кольцеобразное жители столицы смогут увидеть 13 июля 2075 года.

Ранее астролог Татьяна Ермолина предупредила, что в период коридора затмений с 18 сентября по 2 октября повышается риск заболеть, а также существует вероятность стать жертвой обмана или самообмана. Следует внимательно относиться к новым знакомствам, поскольку окружающие могут серьезно подвести.