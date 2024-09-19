Астроном Кошман: москвичи смогут увидеть солнечное затмение в 2025 году

19 сентября, 15:21Наука
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи не смогут увидеть солнечное затмение 2 октября 2024 года – понаблюдать за явлением получится только в следующем году, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Специалист отметила, что 2 октября с 18:44 и до 00:46 по московскому времени состоится кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза ожидается в 21:46 мск.
"Во время затмения Луна не полностью закроет солнечный диск, а останется круглое огненное кольцо", – пояснила эксперт.
Однако жители Северного полушария наблюдать это явление не смогут: увидеть его можно только в конкретной точке на юге Чили и в южной Аргентине.
Ранее астролог Татьяна Ермолина предупредила, что в период коридора затмений с 18 сентября по 2 октября повышается риск заболеть, а также существует вероятность стать жертвой обмана или самообмана. Следует внимательно относиться к новым знакомствам, поскольку окружающие могут серьезно подвести.