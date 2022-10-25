Россияне поделились удивительными снимками солнечного затмения в соцсетях

Во вторник, 25 октября, жители Северного полушария Земли могли наблюдать частное солнечное затмение. Оно началось в 11:58 по московскому времени и завершилось к 16:02. При этом часы максимальной фазы затмения варьировались в зависимости от региона. Представляем подборку лучших фотографий этого необычного явления из разных уголков России.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ханты-Мансийском автономном округе в 14:00 по московскому времени наблюдалась наибольшая фаза затмения, которую только можно было увидеть с Земли. Тем не менее жителям других российских регионов также удалось насладиться этим необычным явлением и сделать красивые фотографии. Самыми удачными из них россияне поделились в соцсетях. Такой кадр получился у жительницы Санкт-Петербурга. Пик затмения в этом городе пришелся на 13:27 по московскому времени.





Под частным солнечным затмением подразумевается явление, когда Луна закрывает только часть солнечного диска. В результате светило больше напоминает месяц. Жителю Барнаула Роману удалось запечатлеть на фотографии горящий полукруг на закате.





В Ялте тоже было видно, как Луна скрыла часть Солнца. Жителю города Александру, сделавшему кадр ниже, не помешали разглядеть явление даже серые облака.





В столице затмение можно было наблюдать с 12:25 до 14:51. При этом на 13:39 в городе пришлась его максимальная фаза. Один из жителей Москвы Сергей поделился завораживающим кадром явления.





Чтобы лучше разглядеть, как Луна скрыла часть Солнца, россияне использовали солнечные очки, фотопленку и фольгу. Жительница Ельца Мария поделилась своим необычным методом. В качестве фильтра она использовала кусочек рентгеновского снимка.





Жителя города Кимры Тверской области выручили техника и бинокль. Кадры получились такими, словно Солнце находится на расстоянии вытянутой руки.





Атмосферный кадр получился и у жителя Волгограда Евгения. Он даже дал название своей серии снимков – "Солнечное затмение в дымке".





Еще одна серия атмосферных кадров была сделана жителем Казани Павлом.





За 2022 год это второе по счету солнечное затмение. Первое произошло весной, 30 апреля. За год может случаться от двух до пяти солнечных затмений. По данным Московского планетария, следующие восемь лет условия наблюдения за этим явлением для жителей РФ будут неблагоприятными.

