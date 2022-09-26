Россияне смогут увидеть 25 октября частное затмение Солнца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Москвы и других российских регионов смогут наблюдать частичное солнечное затмение, которое ожидается 25 октября. Над Москвой Луна может закрыть Солнце на 63%. Об этом сообщает сайт Московского планетария.

Там отметили, что солнечное затмение произойдет 25 октября с 12:00 и до 16:01 по столичному времени. В Москве фаза затмения достигнет 0,7. Отмечается, что жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут увидеть в 14:00 по московскому времени максимальную фазу затмения – 0,86.

Кроме того, явление можно будет наблюдать из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.

Ранее сообщалось, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" четко сфотографировал кольца восьмой и самой дальней от Солнца планеты Нептун. На фотографии ученые смогли заметить метановые облака в верхних слоях атмосферы. Рядом с Нептуном также стали видны 7 его спутников из 14, в том числе Тритон, расположенный на ретроградной орбите.