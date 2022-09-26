Россияне смогут увидеть 25 октября частное затмение Солнца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жители Москвы и других российских регионов смогут наблюдать частичное солнечное затмение, которое ожидается 25 октября. Над Москвой Луна может закрыть Солнце на 63%. Об этом сообщает сайт Московского планетария.
Там отметили, что солнечное затмение произойдет 25 октября с 12:00 и до 16:01 по столичному времени. В Москве фаза затмения достигнет 0,7. Отмечается, что жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут увидеть в 14:00 по московскому времени максимальную фазу затмения – 0,86.
Кроме того, явление можно будет наблюдать из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.
Ранее сообщалось, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" четко сфотографировал кольца восьмой и самой дальней от Солнца планеты Нептун. На фотографии ученые смогли заметить метановые облака в верхних слоях атмосферы. Рядом с Нептуном также стали видны 7 его спутников из 14, в том числе Тритон, расположенный на ретроградной орбите.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: