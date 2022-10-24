Астролог предупредила о запретах в период коридора затмений с 25 октября

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Астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская в разговоре с Москвой 24 посоветовала не планировать масштабных дел в период коридора затмений.

Он начнется с 25 октября. В этот день произойдет частное солнечное затмение. Неблагоприятный период завершится 8 ноября полным лунным затмением.

"Самое важное ограничение в этот период – не начинать какие-то масштабные, глобальные проекты. Тут речь больше идет о бизнес-проектах, каких-то новых творческих начинаниях, о том, чтобы кардинально менять что-то в своей жизни. Нужно немного подождать", – советует Березовская.





Ирина Березовская астролог, мастер фэншуй Вам вдруг именно в период затмений приходит мысль, что нужно продать квартиру. Здесь следует взять небольшую паузу. Когда пелена затмений пройдет, верное решение само вырисуется и все встанет на свои места. Именно в период затмений больше вероятность решений, о которых вам придется пожалеть.

С 25 октября по 8 ноября не исключено повышение уровня эмоционального напряжения. Расслабиться поможет занятие спортом, массаж, водные процедуры, музыка и прогулки, перечисляет астролог. Хорошо в этот период подумать о своей жизни, понять, как можно ее изменить, продолжает она.

"Это время для трансформации как внешней, так и внутренней, для выбора своего дальнейшего пути развития. В такие моменты человек может спрогнозировать свою жизнь на долгий период, начиная от года и даже более", – говорит эксперт.

Также можно избавиться от ненужных вещей и отношений, которые изжили себя, говорит Березовская.





Ирина Березовская астролог, мастер фэншуй Не нужно держать то, что от вас уходит. Наоборот, следует с открытым сердцем принимать то новое, что приходит в нашу жизнь. Новая свежая энергия наполнит вас, как только этот сложный период завершится 8 ноября.

Ранее жители столицы могли наблюдать за красной Луной. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, это явление было связано с увеличением влажности воздуха под влиянием теплого атмосферного фронта. При таких условиях преобладают красные участки спектра, что и придало Луне подобный цвет.



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