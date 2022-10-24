15:43Общество
Астролог предупредила о запретах в период коридора затмений с 25 октября
Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii
Астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская в разговоре с Москвой 24 посоветовала не планировать масштабных дел в период коридора затмений.
Он начнется с 25 октября. В этот день произойдет частное солнечное затмение. Неблагоприятный период завершится 8 ноября полным лунным затмением.
"Самое важное ограничение в этот период – не начинать какие-то масштабные, глобальные проекты. Тут речь больше идет о бизнес-проектах, каких-то новых творческих начинаниях, о том, чтобы кардинально менять что-то в своей жизни. Нужно немного подождать", – советует Березовская.
С 25 октября по 8 ноября не исключено повышение уровня эмоционального напряжения. Расслабиться поможет занятие спортом, массаж, водные процедуры, музыка и прогулки, перечисляет астролог. Хорошо в этот период подумать о своей жизни, понять, как можно ее изменить, продолжает она.
"Это время для трансформации как внешней, так и внутренней, для выбора своего дальнейшего пути развития. В такие моменты человек может спрогнозировать свою жизнь на долгий период, начиная от года и даже более", – говорит эксперт.
Также можно избавиться от ненужных вещей и отношений, которые изжили себя, говорит Березовская.
Ранее жители столицы могли наблюдать за красной Луной. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, это явление было связано с увеличением влажности воздуха под влиянием теплого атмосферного фронта. При таких условиях преобладают красные участки спектра, что и придало Луне подобный цвет.
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