Жители ряда городов РФ увидят солнечное затмение 25 октября

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25 октября жители крупных городов России смогут наблюдать частное солнечное затмение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома Александра Якушечкина.

"Затмение 25 октября 2022 года будет именно частным (Луна закроет Солнце не полностью. – Прим. ред.). <...> Наибольшая видимая фаза (0,86) будет видна на территории России в Ханты-Мансийском округе. Крупные города России, где фаза будет максимальна – Нижневартовск и Сургут", – рассказал ученый.

В Москве показатель фазы затмения составит 0,7. То есть жители мегаполиса увидят, как Луна закрывает две трети Солнца. Пик этого явления в столице придется на 13:38 по местному времени.

В середине октября москвичи могли увидеть в небе красную Луну. Как объяснила метеоролог Татьяна Позднякова такое необычное явление обусловлено повышенной влажностью воздуха. Дело в том, что в таком воздухе преобладают красные участки спектра.



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