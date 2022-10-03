Российский ученый предупредил о возможной угрозе из космоса

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Директор центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что астероид, обнаруженный российскими астрономами в ночь на 1 октября, скорее всего, не представляет опасности для Земли.

Однако, по словам эксперта, угроза остается вполне существенной. От нее необходимо защищаться, добавил Зайцев.

"В истории нашей планеты были катастрофы, и даже глобальные. К примеру, в 1908 году – падение Тунгусского метеорита. В этом столетии было несколько подобных событий, одно из них – в феврале 2013 года, когда упал Челябинский метеорит", – рассказал Зайцев.

Но специалист заверил, что, несмотря на данные зарубежных исследований, исходя из которых специалисты ежегодно обнаруживают до трех тысяч астероидов, сближающихся с орбитой Земли, в России подобные показатели демонстрируют данные в меньше тысячной доли от этого.

Отмечается, что ежегодно рядом с Землей пролетает около 300 астероидов, поэтому падения можно ожидать в любой момент.

Обнаружение указанного астероида было подтверждено двумя обсерваториями юга России в ночь на 1 октября.

По данным наблюдателей, диаметр астероида достигает 0,5 километра. Он вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Тогда ученые сообщили, что в ближайшем будущем космический объект не представляет опасности для планеты.

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