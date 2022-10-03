Российские ученые обнаружили астероид, летящий в сторону Земли

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Российские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2022 SE37. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной математики имени Келдыша ИПМ РАН.

Отмечается, что обнаружение данного астероида было подтверждено двумя обсерваториями юга России в ночь на 1 октября. Снимки сделаны с помощью телескопов в Азовском районе Ростовской области и в Кубанском государственном университете.

По данным наблюдателей, диаметр астероида достигает 0,5 километра. Он вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Ученые отмечают, что в ближайшем будущем космический объект не представляет опасности для планеты.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили астероид 2022 AE1, который потенциально может столкнуться с Землей 4 июля 2023 года. Небесное тело выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. Диаметр астероида составляет порядка 70 метров, а скорость движения – 19,83 километра в секунду.



Российские обсерватории обнаружили новый астероид, сближающийся с Землей

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