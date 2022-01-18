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Наука

17:35

Ученые нашли астероид, который может столкнуться с Землей

наука

Фото: depositphotos/Paulpaladin

Ученые обнаружили астероид, который потенциально может столкнуться с Землей. Об этом сообщается на сайте CNEOS.

Небесное тело получило наименование 2022 AE1. Его выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США.

Метеор имеет в диаметре около 70 метров. Скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду.

Ученые оценили объект в 1 балл по туринской шкале – эта метрика позволяет оценивать математическую вероятность столкновения. В данном случае ноль означает вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, в то время как десять – неизбежное столкновение.

По предварительным расчетам, 2022 AE1 может врезаться в Землю 4 июля 2023 года. Возможность такого события оценивается как 1 шанс к 1 700.

Ранее ученые-астрономы зафиксировали смену сезонов на экзопланете XO-3b, которая относится к классу горячих Юпитеров. Годовой цикл там проходит за трое земных суток.

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