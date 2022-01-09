Профессор предупредил, что Землю ждет шестая волна массового вымирания

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Планету Земля ждет шестая волна массового вымирания, заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.

Он напомнил, что Всемирный фонд дикой природы предупреждает, что в течение предстоящего десятилетия мир будет двигаться к крупнейшему массовому вымиранию со времен динозавров, поэтому миллионы растений и животных находятся на грани исчезновения.

"Массовое вымирание является лишь одной из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений", – сказал Эрлих в беседе с Daily Mail.

Профессор добавил, что серьезный урон Земле также могут нанести наводнения, лесные пожары и засухи, вызванные изменениями климата.

"Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого – слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много", – добавил он.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний, самое известное случилось 66 миллионов лет назад, тогда гигантский астероид уничтожил динозавров. Эрлих подчеркнул, что будущее человечества определит все, что люди будут делать в ближайшие 10–50 лет.

Ранее сообщалось, что климатологи считают худшим временем в истории Земли массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллионов лет назад. В катастрофе обвиняют супервулканы – тогда извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана. Когда вулканы выбрасывали в воздух отравляющие газы, температура сильно возросла, и жить на Земле стало невозможно.