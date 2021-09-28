Ученые спрогнозировали возможные сроки вымирания человечества

Фото: depositphotos/ggkuna

Земля может стать непригодной для жизни людей через 500 лет. К такому выводу пришли британские и канадские ученые. Об этом они рассказали в статье, опубликованной в онлайн-библиотеке Wiley.

По данным исследователей, это может случиться из-за глобального потепления. Они обратили внимание на документ ООН о климатических стратегиях, согласно которому странам нужно нарастить усилия по борьбе с увеличением глобальной средней температуры. Ученые считают, что в Организации Объединенных Наций допускают серьезную ошибку, поскольку пренебрегают долгосрочными рисками.

Всего исследователи представили три возможных сценария развития событий, один из которых подразумевает вымирание человека как вида.

Еще одна теория подразумевает дефицит ряда сельскохозяйственных культур, среди которых картофель и пшеница. Кроме того, ученые считают, что к 2100 году количество людей составит от 7 до 16 миллиардов человек, что создаст дополнительную нагрузку при сценариях с дефицитом питания.

Специалисты считают, что катастрофу можно предотвратить. Для этого необходимо тщательнее планировать климатические стратегии на мировом уровне и объединять усилия.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Великобритании, Италии, Австрии и Германии объявила о выявлении крупной экологической катастрофы на Земле 233 миллиона лет назад. По данным специалистов, глобальные климатические изменения произошли из-за активных вулканических извержений на западе современной Канады. Из-за этого, считают исследователи, сократилось биоразнообразие в океане и на суше, а также появились новые климатические зоны и экосистемы.