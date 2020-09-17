Ученые открыли еще одно массовое вымирание в истории Земли

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Группа ученых из Великобритании, Италии, Австрии и Германии объявила о выявлении крупной экологической катастрофы на Земле 233 миллиона лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты изучили геологические и палеонтологические свидетельства Карнийского плювиального события – периода непрекращающихся два миллиона лет дождей. Они пришли к выводу, что глобальные климатические изменения произошли из-за активных вулканических извержений на западе современной Канады.

"Несколько лет я изучал геохимические признаки извержений и выявил их массивное воздействие на атмосферу во всем мире. Они были настолько мощными, что накачали огромное количество парниковых газов, таких как углекислый газ. Это вызвало всплеск глобального потепления", – рассказал первый автор научной статьи Джакопо Даль Корсо из Школы наук о Земле Университета Лидса в Великобритании.

По мнению исследователей, климатическая катастрофа не только сократила биоразнообразие в океане и на суше, но и спровоцировала появление новых климатических зон и экосистем. Ученые даже предположили, что именно фундаментальные изменения природы дали шанс на жизнь динозаврам, которые до того были малочисленной группой животных.

Как выяснила команда специалистов из Королевского музея Онтарио, динозавры оказались подвержены онкологическим заболеваниям. К такому выводу эксперты пришли на основе анализа останков одной особи, проживавшей на территории Канады 75 миллионов лет назад.

