Ученые доказали каннибализм среди динозавров юрского периода

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Хищные динозавры конца юрского периода были склонны к каннибализму. Доказательства этого нашли ученые Университета штата Теннесси, сообщает News.ru.

Специалисты изучили свыше 2,3 тысячи останков аллозавров, кости которых были найдены в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В 684 образцах костной ткани исследователи обнаружили отметины, оставленные зубами.

При этом вероятность того, что аллозавры стали жертвами других хищников, крайне мала, поскольку этот вид динозавров находился на самой вершине пищевой цепочки. Это доказывает и характер нанесенных травм – они не похожи на те, что получены в процессе схватки.

Таким образом, ученые сделали вывод, что динозавры массово поедали друг друга. Предположительно, к каннибализму их подтолкнули засуха и пожары.

Ранее группа исследователей провела эксперимент, в ходе которого удалось обнаружить в хрящевых клетках утконосого динозавра белки, хромосомы и признаки ДНК. Выяснилось, что такие клетки могут сохранятся в течение десятков миллионов лет.