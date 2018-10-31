Самые большие птицы в истории Земли оказались почти слепыми

Эпиорнисы – самые крупные птицы, когда-либо существовавшие на Земле, имели очень плохое зрение и вели ночной образ жизни. Об этом заявили ученые из Техасского университета. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые пришли к выводу, что эпиорнисы серьезно отличаются от современных птиц. Орнитологи изучили останки их черепов с помощью компьютерной томографии и собрали информацию об их мозге. Ученые пришли к выводу, что эпиорнисы значительно отличаются от современных птиц.

Зрительные центры мозга эпиорнисов были развиты слабо. Скорее всего, эти птицы вели ночной образ жизни и полагались больше на другие органы чувств, чем на глаза, считают ученые. В этом они были похожи на киви – нелетающих и очень маленьких птиц с плохим зрением. Наибольшую активность киви приобретают именно в ночное время суток.

Ранее в науке существовало устойчивое убеждение, что эпиорнисы проявляли активность днем, как и страусы, на которых они похожи внешне.

Эпиорнисы – крупнейшие из птиц, когда-либо живших на планете. Их рост мог достигать трех метров. По предположению ученых, эпиорнисы вымерли из-за того, что на них охотился человек. Новые данные о зрении этих птиц позволили ученым сделать вывод насчет того, почему эпиорнисы и люди долго могли сосуществовать на одной территории и в одно историческое время. Вероятнее всего, они просто редко пересекались из-за разных режимов дня, заключили ученые.

Ранее ученые пришли к выводу, что молодые и зрелые диплодоки могли соблюдать разную диету. На эту мысль исследователей навел обнаруженный в США в 2010 году череп молодого динозавра.