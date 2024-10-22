Электричество поступило более 70% жителей Кубы после аварии

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После масштабных отключений электроэнергии на Кубе более 70% населения вновь получили доступ к электричеству. Об этом сообщает министерство энергетики и горнорудной промышленности карибской республики, передает ТАСС.

По данным ведомства, к 06:00 вторника (13:00 мск. – Прим. ред.) 70,89% потребителей на Кубе были подключены к электроснабжению. Сейчас в стране продолжаются работы по укреплению сформированных систем и расширению энергетического покрытия.

ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе в Кубе вышла из строя 18 октября, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что кубинское руководство ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы и назвал ее "весьма чувствительной" для страны.

За 19 и 20 октября энергосистему частично восстановили, однако 21 октября она снова перестала работать.

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что из-за вопросов с энергосбережением в стране Диас-Канель не сможет посетить саммит БРИКС в Казани 22–24 октября. Вместо него была отправлена делегация на уровне министров национальных дел.