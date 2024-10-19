Посольство России на Кубе призвало сохранять спокойствие на фоне блэкаута

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Посольство РФ на Кубе обратилось к гражданам России, находящимся в стране, с призывом сохранять спокойствие в нынешней ситуации с энергокризисом на острове. Об этом диппредставительство написало в телеграм-канале.

"Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны", – отмечается в сообщении.

Посольство призвало граждан РФ сохранять спокойствие, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать его батарею. Там также предупредили, что в настоящее время в стране наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Вечером 18 октября стало известно, что ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе в Кубе вышла из строя, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что кубинское руководство ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы и назвал ее "весьма чувствительной" для страны.