19 октября, 05:33Происшествия
Посольство России на Кубе призвало сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Посольство РФ на Кубе обратилось к гражданам России, находящимся в стране, с призывом сохранять спокойствие в нынешней ситуации с энергокризисом на острове. Об этом диппредставительство написало в телеграм-канале.
"Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны", – отмечается в сообщении.
Посольство призвало граждан РФ сохранять спокойствие, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать его батарею. Там также предупредили, что в настоящее время в стране наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Вечером 18 октября стало известно, что ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе в Кубе вышла из строя, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что кубинское руководство ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы и назвал ее "весьма чувствительной" для страны.