TMZ: ураган "Милтон" принес в дом семьи во Флориде огромного аллигатора

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После того как ураган "Милтон" прошел через штат Флориду, одна из семей из Форт Майерс обнаружила в гостиной крупного аллигатора. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на TMZ.

После этого семья обратилась к спасателям, так как сами они не решились прогнать животное из дома. По данным местных СМИ, это не единственный аллигатор, который был замечен на затопленных улицах. Другого крокодила заметили, когда хищник пытался оторвать покрышку у припаркованной машины.

Ураган стал причиной масштабных наводнений в стране и привел к значительным разрушениям. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings посчитало, что страховые убытки от ураганов США превысили уже 100 миллиардов долларов.

Убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов. Это окажется самой крупнейшей суммой после урагана "Иан" два года назад, когда потери были на уровне 60 миллиардов долларов.

"Милтон" накрыл побережье Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

По последним данным, не менее 14 человек погибли из-за урагана. Шестеро из них скончались, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды еще перед началом шторма.

При этом свыше пяти миллионов жителей эвакуировались из Флориды, а без электричества остались более 3 миллионов жителей штата.

Из-за урагана американский лидер Джо Байден отменил поездку в Германию и Анголу. Также же решение принял госсекретарь Энтони Блинкен США.

Кроме того, на фоне урагана международный аэропорт Орландо в штате Флорида прекратил обслуживать коммерческие рейсы, а Диснейленд временно закрылся.

