Диснейленд во Флориде временно закроется из-за урагана "Милтон"

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Диснейленд во Флориде временно закроется в связи с надвигающимся ураганом "Милтон", сообщается на сайте парка.

"В среду, 9 октября, наши тематические парки и Disney Springs постепенно закроются начиная с 13:00 (20:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в заявлении.

Отмечается, что тематические парки могут остаться закрытыми и 10 октября, мероприятия будут отменены.

Как стало известно, ураган "Милтон", двигающийся в сторону Флориды, может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона. Он способен стать ураганом шестой категории, введение которой предполагают ученые. Из-за угрозы урагана эвакуировались уже более пяти миллионов жителей штата.

В свою очередь, президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу. Он будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США.