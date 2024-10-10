Ураган "Милтон" добрался до суши в американском штате Флорида

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Ураган "Милтон" достиг суши в штате Флорида в США, максимальная скорость ветра составляет 193 километра в час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным радаров, эпицентр урагана обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды.

Ранее метеорологи снизили мощность урагана "Милтон" до третьей по шкале Саффира-Симпсона с замедлением ветра ниже 200 километров в час.

Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов жителей Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

Международный аэропорт Орландо во Флориде прекратил обслуживать коммерческие рейсы из-за урагана. Авиагавань возобновит свою работу, как только это станет безопасным.

По оценке специалистов, волны и штормовой нагон от "Милтона" могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде.