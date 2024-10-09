Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал снимок урагана "Милтон" со спутника "Электро-Л". Кадр размещен в телеграм-канале госкорпорации.

В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) сообщила, что "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий, пишет РИА Новости.

Эксперты предполагают, что волны и штормовой нагон от урагана могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде. Специалисты пояснили, что заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн, что приводит к переливу. Таким образом, песок сдвигается дальше на берег.

Океанограф Кары Доран напомнила, что большая часть западного побережья Флориды уже сильно пострадала от недавнего урагана "Хелен". Она отметила, что сейчас на многих участках берега нет дюн, которые могли бы его защитить.

Изначально, по прогнозам синоптиков, движущийся в сторону Флориды ураган должен был вдвое увеличить площадь охвата к моменту подхода к суше. Эксперты считают, что он может стать тяжелейшим для многомиллионной агломерации города Тампа за последние 100 лет.

В связи с этим президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу. Он будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США. Вслед за Байденом поездку в ФРГ и Анголу отменил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем временем во Флориде эвакуировались уже более пяти миллионов человек. Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю американского штата. Власти призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

При этом сообщалось, что "Милтон" может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона, так как скорость урагана достигла 80 метров в секунду. Метеорологи заявили о введении новой, шестой категории, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.

Позже мощность урагана упала с максимальной пятой до четвертой степени, о чем сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC).

Из-за урагана международный аэропорт Тампы временно прекратил работу, а мэр Джейн Кастор предрекла "гибель" жителям, отказавшимся от эвакуации. Авиагавань Орландо также прекратила обслуживать коммерческие рейсы.

О временном закрытии проинформировал Диснейленд во Флориде, как и другие тематические парки. Также будут отменены все мероприятия.