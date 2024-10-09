Международный аэропорт Орландо в США прекратил работу из-за урагана "Милтон"

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Международный аэропорт Орландо в штате Флорида (США) прекратил обслуживать коммерческие рейсы из-за приближающегося урагана "Милтон". Об этом воздушная гавань сообщила в соцсети Х.

"Мы возобновим работу, как только это станет безопасным", – говорится в сообщении.

Надвигающийся ураган стал причиной эвакуации уже более пяти миллионов американцев. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко. Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды.

При этом сообщалось, что "Милтон" может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона, так как скорость урагана достигла 80 метров в секунду. Метеорологи заявили о введении новой, шестой категории ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду. Позже мощность урагана упала с максимальной пятой до четвертой степени, о чем сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC).

В свою очередь, президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу. Он будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США.