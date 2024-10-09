Мощность надвигающегося на Флориду урагана "Милтон" снижена до четвертой

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Мощность приближающегося к американскому штату Флорида урагана "Милтон" упала с максимальной пятой до четвертой степени. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC), передает РИА Новости.

Максимальная скорость ветра на данный момент составляет около 155 миль в час (250 километров в час) с более сильными порывами. Несмотря на снижение категории урагана, он все равно представляет угрозу.

По прогнозам NHC, из-за стихии уровень воды сразу в нескольких местах вдоль побережья штата может увеличиться до 4,5 метра. Также в центре урагана может возникнуть торнадо, которое распространится на центральные и южные районы Флориды.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов объяснил в разговоре с RT, что частота и интенсивность таких явлений увеличивается из-за глобальных изменений климата.

По его словам, российские ученые практически не сталкивались с тропическими ураганами, однако американские метеорологи уже утверждают, что "Милтон" является беспрецедентным.

"Таких скоростей у урагана раньше не встречалось. Из комплекса скорости и интенсивности опасных влияний ожидается ураган по силе больше, чем ураган "Катрин", обрушившийся в 2005 году. Именно поэтому пошел разговор, чтобы присвоить 6-й класс опасности", – подчеркнул синоптик.

При этом, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Шувалова, ураган "Милтон" станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Он указал на то, что скорость ветра от этого явления составляет 70 километров в час, что превышает показатели, зафиксированные ранее при тропических ураганах.

Серьезность угрозы подтверждает и то, что власти Флориды потребовали около 5 миллионов граждан эвакуироваться, добавил синоптик.

"Ситуация далеко не рядовая. Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа", – предупредил эксперт.

Агентство Reuters уже подсчитало примерные убытки для страховых компаний от урагана. Они могут составить около 60 миллиардов рублей, что сравнимо с ущербом от самых разрушительных ураганов "Иэн" и "Катрина" в истории США.

Аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets предупредили, что из-за этого в следующем году стоимость перестрахования и акции некоторых страховых компаний могут вырасти.

Ранее американские метеорологические агентства предположили, что движущийся в сторону Флориды ураган вдвое увеличит площадь охвата к моменту подхода к суше. По прогнозам, он может стать тяжелейшим для многомиллионной агломерации города Тампа за последние 100 лет.

Международный аэропорт Тампы в связи с этим временно прекратил работу, а мэр Джейн Кастор предрекла "гибель" жителям, отказавшимся от эвакуации. Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов американцев. Эта эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Сейчас во многих районах "царит запустение", так как люди с серьезностью отнеслись к происходящему.

Диснейленд во Флориде тоже временно закроется, как и другие тематические парки. Также будут отменены все мероприятия.

