Синоптик Шувалов назвал надвигающийся на США ураган "Милтон" колоссальным

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Ураган "Милтон", двигающийся в сторону американского штата Флорида, будет иметь колоссальную силу, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, максимальная скорость ветра составит 260–270 километров в час.

"С ног сносит при 150 километрах в час любого человека, а здесь 260–270 километров в час. Набор тех неприятных явлений, которые ожидаются, очень велик. Во-первых, это фантастически большое количество осадков – до 50 сантиметров в определенных местах. Скорость ветра, нагонная волна высотой до 4–5 метров, то есть это первые этажи совершенно четко накрывает", – цитирует синоптика ТАСС.

Шувалов добавил, что ведутся разговоры, чтобы присвоить урагану несуществующую шестую степень опасности. Он напомнил, что сейчас их только пять.

Специалист также добавил, что ураган идет только по центру Флориды, однако трудно говорить, как он сместится. По его словам, зона самых неприятных погодных явлений захватывает достаточно узкую полосу.

Ранее сообщалось, что надвигающийся ураган "Милтон" стал причиной эвакуации уже более пяти миллионов американцев. Власти штата Флорида призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю Флориды. Международный аэропорт Орландо прекратил обслуживать коммерческие рейсы из-за приближающегося урагана.

При этом сообщалось, что "Милтон" может выйти за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона, так как скорость урагана достигла 80 метров в секунду. Метеорологи заявили о введении новой, шестой категории ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду. Позже мощность урагана упала с максимальной пятой до четвертой степени, о чем сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC).

В свою очередь, президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу. Он будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган "Милтон", а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США.