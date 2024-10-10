Мощность урагана "Милтон" снижена до 3-й с замедлением ветра ниже 200 км в час

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Метеорологи сообщили о снижении мощности урагана "Милтон" до третьей по шкале Саффира-Симпсона с замедлением ветра ниже 200 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Согласно обновленной информации, максимальная скорость ветра составляет около 195 километров в час с более сильными порывами.

Вместе с тем отмечается, что "Милтон" все еще может быть крупным ураганом, когда достигнет побережья штата Флорида в ночь на 10 октября. После этого он может ослабнуть до внетропического шторма.

Эксперты предполагают, что волны и штормовой нагон от урагана "Милтон" могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде. Заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн, что приводит к переливу.

На фоне угрозы урагана президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу. Глава Белого дома будет контролировать подготовку и меры реагирования на ураган, а также продолжит координацию действий на последствия удара урагана "Хелен" на юго-востоке США.

Во Флориде эвакуировались уже более пяти миллионов человек. Отмечается, что данная эвакуация стала одной из крупнейших за всю историю американского штата. Власти призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.