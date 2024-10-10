Fitch: застрахованные потери от ураганов после "Милтона" превысят 100 млрд долларов

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Застрахованные потери от ураганов в США за текущий год после удара "Милтона" по штату Флорида превысят 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Fitch Ratings.

"Милтон увеличит застрахованные индустрией потери в 2024 году до более чем 100 миллиардов долларов, что станет пятым подряд годом, когда убытки пересекут эту черту", – отмечается в сообщении.

По словам аналитиков, убытки от самого урагана, накрывшего американский штат, составят от 30 до 50 миллиардов долларов. Это окажется самой крупнейшей суммой после урагана "Иан" два года назад, когда потери были на уровне 60 миллиардов долларов.

Ураган настиг побережье Флориды ночью 10 октября. Эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Свыше пяти миллионов жителей эвакуировались из Флориды. Более трех миллионов американцев "Милтон" оставил без электричества.

Помимо этого, ураган высосал воду из залива Тампа. Он временно откачал воду, из-за чего дно залива стало открытым.

Также международный аэропорт Орландо в штате Флорида прекратил обслуживать коммерческие рейсы. Диснейленд в штате временно закрылся.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана.

