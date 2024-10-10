Климатолог Шувалов: тропические ураганы в США будут становиться все мощнее

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Тропические ураганы в США в ближайшие десятилетия будут становиться мощнее, сообщает Life.ru со ссылкой на климатолога, руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По мнению эксперта, накрывший штат Флорида ураган "Милтон" вместе с другими погодными явлениями показывает тенденцию "движения по восходящей".

"Это не значит, что так будет повторяться каждый год, но как раз этот год показывает, что на протяжении следующих 10–15 лет интенсивность и частота тропических ураганов будет возрастать, тенденция совершенно определенная", – сказал Шувалов.

Он также отметил, что помимо тропических ураганов, существуют смерчи в средней полосе, ураганные ветры, вызванные не тропическими циклонами, залповые ливни. В ближайшие 30–50 лет подобное будет происходить чаще, уточнил климатолог.

Кроме того, пояснил Шувалов, текущие темпы реализации Парижского соглашения по климату показывают, что шансы ослабить последствия воздействия человечества на климат невелики.

В свою очередь, замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин считает, что человечеству необходимо приспосабливаться к более суровым условиям окружающей среды на Земле. К примеру, пересматривать строительные нормы, укреплять конструкции зданий, дорабатывать новые плотины и прочее.

Ураган "Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Представитель пожарной службы округа Сент-Луси подтвердил два смертельных случая. Еще несколько человек доставлены в больницы.

Кроме того, в конце сентября на Флориду обрушился другой ураган – "Хелен". Порывы ветра достигали 215 километров в час. СМИ писали, что число жертв урагана составило как минимум 227 человек.