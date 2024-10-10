Власти США сообщили о погибших от урагана "Милтон" во Флориде

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Обрушившийся на Флориду ураган "Милтон" повредил множество домов, в которых проживали пожилые люди. Это привело к большим жертвам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Fox News.

Шериф округа Сент-Луси Кит Пирсон отметил, что многие из этих разрушенных домов были временными постройками.

Представитель пожарной службы округа рассказал телеканалу NBC News о подтверждении двух смертельных случаев. Еще несколько человек, по его данным, доставлены в больницы.

В свою очередь, американский синоптик Джон Моралес прослезился, рассказывая в прямом эфире о надвигающемся урагане, сообщил новостной портал L`important в соцсети X.

Во время репортажа телеведущий показывал спутниковые снимки движения "Милтона". Моралес назвал представленное на экране "просто невероятно мощным ураганом".

"Прошу прощения, это просто ужасно", – добавил метеоролог.

Между тем во Флориде из-за урагана более 800 тысяч потребителей остались без электричества, ранее сообщал RT со ссылкой на ABC News. В настоящее время, по данным сайта PowerOutages.us, число составляет более 2 миллионов.

Ураган "Милтон" достиг суши Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр урагана обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов жителей Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.

Ранее предполагалось, что ураган выйдет за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона, однако позже метеорологи сообщили о снижении мощности "Милтона" до третьей по шкале.