Около 125 домов разрушены из-за торнадо, обрушившихся на США с приходом "Милтон"

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Примерно 125 домов были разрушены в результате торнадо, обрушившихся на штат Флорида с приходом урагана "Милтон". Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри.

Гатри также отметил, что в основном речь идет о мобильных домах.

Ураган "Милтон" достиг суши Флориды ночью 10 октября, максимальная скорость ветра при этом составила 193 километра в час. По данным радаров, эпицентр урагана обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Ранее предполагалось, что ураган выйдет за рамки пятой шкалы Саффира-Симпсона и станет "одним из самых разрушительных ураганов в истории". Однако позже метеорологи сообщили о снижении мощности "Милтона" до третьей по шкале.

По оценке специалистов, волны и штормовой нагон от "Милтона" могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде.