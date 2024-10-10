Жириновский в 2003 году предсказал затопление США из-за урагана

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2003 году предупреждал США о затоплениях из-за урагана. Об этом сообщает телеканал "360"

Видео с предсказанием Жириновского было снято 28 января 2003 года. Тогда основатель ЛДПР обратился на тот момент еще к президенту США Джорджу Бушу – младшему и предупредил о последствиях вторжения в Ирак.

По словам Жириновского, в случае вторжения американской стороны в Ирак российские ученые сделают так, чтобы немного изменить гравитационное поле Земли. Из-за этого, как он заявил, США будут находиться под водой.

"24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой!" – уточнил основатель ЛДПР.

Многие заявления Жириновского уже стали пророческими. Так, он предупредил о проблемах основателя Telegram Павла Дурова, а также о смене акцентов с украинского конфликта на ближневосточный к 2024 году.

"Милтон" накрыл побережье Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата. В результате ураган оставил без электричества около 3 миллионов жителей штата.

Из-за урагана американский лидер Джо Байден отменил поездку в Германию и Анголу. Также же решение принял госсекретарь Энтони Блинкен США.

На фоне урагана международный аэропорт Орландо в штате Флорида прекратил обслуживать коммерческие рейсы, а Диснейленд временно закрылся. Тематические мероприятия тоже были отменены.

