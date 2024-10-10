Последствия разрушительного урагана "Милтон" в США сняли на видео

Видео: телеграм-канал SHOT

Ураган "Милтон" разрушил около 125 домов в штате Флорида США, есть пострадавшие, двое погибли . Местные жители сняли на видео последствия разрушительного урагана.

Власти Флориды рекомендовали населению укрыться в ближайших убежищах или эвакуироваться. Так, более 5 миллионов жителей штаты уехали в другие города и штаты.

Также посольство РФ предупредило россиян в США о надвигающемся урагане, посоветовало проявлять максимальную осторожность и следовать рекомендациям местных властей.

"Милтон" достиг побережья Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр урагана пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата. По итогу ураган оставил без электричества почти 3 миллиона жителей штата.

Также американский лидер Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон". После этого и госсекретарь Энтони Блинкен США отменил поездку в эти страны.

Помимо этого, международный аэропорт Орландо в штате Флорида прекратил обслуживать коммерческие рейсы из-за урагана "Милтон". Диснейленд в штате временно закрылся. Тематические мероприятия отменены на 9 и 10 октября.

Ранее сообщалось, что "Милтон" может усилиться до шестой категории, которая пока не введена учеными. 7 октября скорость урагана достигла 80 метров в секунду при том, что максимальная пятая категория ураганов предполагает порывы ветра до 70 метров в секунду. Позже мощность урагана упала с максимальной пятой до четвертой степени.

В настоящее время скорость его ветра составляет около 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона.