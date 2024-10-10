10 октября, 08:13Политика
Посольство РФ рекомендовало россиянам в США проявить осторожность из-за урагана "Милтон"
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Российское посольство в Вашингтоне рекомендовало россиянам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить Флориду, проявить максимальную осторожность в связи с приближением урагана "Милтон". Информация об этом была опубликована в телеграм-канале диппредставительства.
В сообщении посольства подчеркивается, что необходимо "неукоснительно следовать рекомендациям местных властей".
Ураган "Милтон" достиг суши Флориды ночью 10 октября. По данным радаров, эпицентр урагана обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.
Из-за урагана были вынуждены эвакуироваться более пяти миллионов жителей Флориды. Власти штата призвали местное население отправиться в ближайшие убежища и не уезжать далеко.
В результате обрушившихся на США с приходом "Милтон" торнадо были разрушены около 125 домов. Правда, в основном речь идет о мобильных домах.