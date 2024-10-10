10 октября, 10:23В мире
Ураган "Милтон" оставил без света почти 3 млн жителей Флориды
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Более 2,8 миллиона жителей штата Флорида США остались без электричества из-за урагана "Милтон", который обрушился на побережье в ночь на 10 октября, сообщает мониторинговый портал PowerOutage.us.
Ураган обрушился на побережье Флориды в ночь на 10 октября. По информации, полученной с радаров, эпицентр урагана пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.
Из-за урагана более 5 миллионов жителей Флориды были вынуждены эвакуироваться. Власти штата рекомендовали населению укрыться в ближайших убежищах и не покидать их.
Представитель пожарной службы округа Сент-Луси подтвердил два смертельных случая. Еще несколько человек доставлены в больницы.