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10 октября, 10:23

В мире

Ураган "Милтон" оставил без света почти 3 млн жителей Флориды

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Более 2,8 миллиона жителей штата Флорида США остались без электричества из-за урагана "Милтон", который обрушился на побережье в ночь на 10 октября, сообщает мониторинговый портал PowerOutage.us.

Видео: телеграм-канал Baza

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), максимальная скорость ветра "Милтона" в настоящее время составляет примерно 145 километров в час, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган обрушился на побережье Флориды в ночь на 10 октября. По информации, полученной с радаров, эпицентр урагана пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Из-за урагана более 5 миллионов жителей Флориды были вынуждены эвакуироваться. Власти штата рекомендовали населению укрыться в ближайших убежищах и не покидать их.

Представитель пожарной службы округа Сент-Луси подтвердил два смертельных случая. Еще несколько человек доставлены в больницы.

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